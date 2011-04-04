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Приставы взыскали с бывшей сотрудницы Русского музея 2 млн рублей
Сегодня, 10:37
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Приставы взыскали с бывшей сотрудницы Русского музея 2 млн рублей

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Суд вынес приговор женщине в 2018 году.

Судебные приставы взыскали с бывшей главы службы безопасности одного из музеев Петербурга штраф в 2 млн рублей. Предположительно, речь идет о бывшей сотруднице Русского музея Ирине Кузнецовой.

По информации ГУФССП России по Петербургу, в 2013 году женщина купила для музея четыре концентратора ключевого хозяйства. Деньги на покупку были выделены Минкультом. Она вступила в сговор с гендиректором компании "Фрейм" Николаем Дурасовым и заключила с ним договор на поставку оборудования. Концентраторы были закуплены по завышенной цене. 4 млн рублей были украдены. 

Оба фигуранта были осуждены и получили испытательные сроки. Им назначил штраф в 4 млн рублей. 2 млн требовалось от бывшей сотрудницы музея. 

Судебные приставы запретили женщине совершать регистрационные действия с квартирой площадью 170 кв. метров в центре Петербурга,  а также внедорожником Audi Q5 2011 года выпуска. Кроме того, были взысканы 100 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора. На данный момент исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.tv

Теги: мошенничество, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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