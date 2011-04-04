Приставы взыскали с бывшей сотрудницы Русского музея 2 млн рублей

Суд вынес приговор женщине в 2018 году.

Судебные приставы взыскали с бывшей главы службы безопасности одного из музеев Петербурга штраф в 2 млн рублей. Предположительно, речь идет о бывшей сотруднице Русского музея Ирине Кузнецовой.

По информации ГУФССП России по Петербургу, в 2013 году женщина купила для музея четыре концентратора ключевого хозяйства. Деньги на покупку были выделены Минкультом. Она вступила в сговор с гендиректором компании "Фрейм" Николаем Дурасовым и заключила с ним договор на поставку оборудования. Концентраторы были закуплены по завышенной цене. 4 млн рублей были украдены.

Оба фигуранта были осуждены и получили испытательные сроки. Им назначил штраф в 4 млн рублей. 2 млн требовалось от бывшей сотрудницы музея.

Судебные приставы запретили женщине совершать регистрационные действия с квартирой площадью 170 кв. метров в центре Петербурга, а также внедорожником Audi Q5 2011 года выпуска. Кроме того, были взысканы 100 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора. На данный момент исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.tv