Пришел иск на непонятную сумму?

Если вдогонку прошедшего судебного дела, по которому вы как проигравшая сторона уже оплатили взыскание, вашей организации приходит исковое заявление, скорее всего это иск об индексации присужденных денежных сумм.

Такой иск может появиться, если должник оттянул срок оплаты долга после принятия решения суда. По ст. 183 АПК РФ и ст. 208 ГПК, если в промежутке между вынесением решения и уплатой взыскания индекс потребительских цен изменяется, то сумма взыскания может быть пересмотрена в соответствии с официальным индексом цен.

Заявить об индексации имеет право взыскатель и судебный пристав-исполнитель. Должник, кстати, тоже может проявить инициативу насчет индексации.

В принципе ничего нового в этой категории иска нет, в ГПК он присутствует с 2002 года. В современных условиях подача иска об индексации становится целесообразной и может защитить выигравшую сторону от «съедания» инфляцией положенной денежной суммы.

Последняя новость по подаче иска об индексации присужденных денежных сумм – закон теперь ограничил срок подачи заявления одним годом. С 12 апреля 2025 года подать исковое об индексации можно только в течение 1 года с момента оплаты должником.

Верховный суд в Обзоре судебной практики разъяснил, что присужденные суммы подлежат индексации, даже если должник опоздал с оплатой не по своей вине.

Как рассчитывается размер исковых требований

Выигравшая сторона делает расчет, на сколько должна увеличиться сумма взыскания, и подает отдельное исковое заявление в рамках прошедшего дела. Для расчета применяется официальная информация об индексе потребительских цен (https://rosstat.gov.ru/ps/inflation/)

Выиграть такой иск невозможно, можно только сделать контр-расчет и попытаться снизить сумму.

Не затягивайте оплату по решению суда, особенно крупных сумм. Как видите, сумма может увеличиться в соответствии с инфляцией.

Курбатова Надежда, юрист, руководитель юридического бюро «Звезда-Астра»