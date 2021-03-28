Пришел иск на непонятную сумму?

Такой иск может появиться, если должник оттянул срок оплаты долга после принятия решения суда. По ст. 183 АПК РФ и ст. 208 ГПК, если в промежутке между вынесением решения и уплатой взыскания индекс потребительских цен изменяется, то сумма взыскания может быть пересмотрена в соответствии с официальным индексом цен.
Заявить об индексации имеет право взыскатель и судебный пристав-исполнитель. Должник, кстати, тоже может проявить инициативу насчет индексации.
В принципе ничего нового в этой категории иска нет, в ГПК он присутствует с 2002 года. В современных условиях подача иска об индексации становится целесообразной и может защитить выигравшую сторону от «съедания» инфляцией положенной денежной суммы.
Последняя новость по подаче иска об индексации присужденных денежных сумм – закон теперь ограничил срок подачи заявления одним годом. С 12 апреля 2025 года подать исковое об индексации можно только в течение 1 года с момента оплаты должником.
Верховный суд в Обзоре судебной практики разъяснил, что присужденные суммы подлежат индексации, даже если должник опоздал с оплатой не по своей вине.
Как рассчитывается размер исковых требований
Выигравшая сторона делает расчет, на сколько должна увеличиться сумма взыскания, и подает отдельное исковое заявление в рамках прошедшего дела. Для расчета применяется официальная информация об индексе потребительских цен (https://rosstat.gov.ru/ps/inflation/)
Выиграть такой иск невозможно, можно только сделать контр-расчет и попытаться снизить сумму.
Не затягивайте оплату по решению суда, особенно крупных сумм. Как видите, сумма может увеличиться в соответствии с инфляцией.
Курбатова Надежда, юрист, руководитель юридического бюро «Звезда-Астра»
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