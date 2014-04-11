Приложение для бизнес-коммуникаций Jivo присоединяется к экосистеме Сбера

Сделку планируется закрыть в июле 2021 года. Основатели приложения останутся в компании.

Сбер и основатели платформы Jivo подписали соглашение о приобретении Сбером 100% компании. Сделку планируется закрыть в июле 2021 года. Основатели платформы продолжат работать в компании. Так, Тимур Валишев останется в роли генерального директора, Николай Иванников – технического директора.

Jivo – это один из самых популярных в России онлайн-консультантов, который позволяет напрямую общаться с клиентами через чат на сайте, соцсети, мессенджеры, приложения и электронную почту. При помощи встроенной виртуальной АТС можно звонить и принимать звонки, отправлять и получать СМС от клиентов, делать переадресацию и настраивать автоответчик. Для общения внутри бизнеса есть корпоративный чат для сотрудников.

Благодаря интеграции Jivo со всеми популярными системами аналитики, CMS и CRM предприниматели получат новый эффективный канал коммуникаций с многомиллионной аудиторией сервисов Сбера, а общение клиентов с компаниями станет персонализированным, удобным и быстрым.

В частности, Jivo дополнит возможности взаимодействия с виртуальными ассистентами семейства Салют на всех поверхностях их присутствия, включая мобильные приложения (Сбербанк Онлайн и Сбер Салют) и смарт устройства, а также внутри приложений на платформе SmartMarket.

Эта сделка поможет ускорить реализацию наших стратегических планов в b2b направлении, а также принесет синергетический эффект компаниям экосистемы. Мы рады присоединению к экосистеме Сбера команды Jivo, которая сумела завоевать доверие сотен тысяч бизнесов и создать продукт мирового уровня без привлечения инвестиций. Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Для нас сделка со Сбером – логичный шаг в развитии бизнеса, он открывает колоссальные возможности для роста за счет доступа к ресурсам экосистемы и глубокой интеграции с ее элементами. Тимур Валишев, основатель, генеральный директор Jivo

По данным статистического сервиса BuiltWith за 2021 год, Jivo занимает более 50% рынка в России и находится на третьем месте по популярности в мире. Приложение установлено на более чем 270 тысячах сайтах.

Фото: Instagram / jivosite