  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:20
38
natasha.hivrich
Код вставки плеера

Приложение Spotify появилось в российских App Store и Google Play

0 0

Это музыкальный стриминговый сервис, контролирующий более 30% рынка

Шведский сервис, считающийся мировым лидером, пытался прийти в Россию еще в 2014 году, однако этому помешала политическая ситуация, отразившаяся на экономике. За этим последовали еще несколько безуспешных попыток. 

В 2020 году издание Variety рассказало о готовности компании МТС обеспечить поддержку Spotify в России. Датой запуска неофициально было объявлено 15 июля, однако приложение уже сейчас доступно для российских пользователей за исключением премиум-подписки.

Известно, что стандартная премиум-подписка обойдется россиянам в 169 рублей в месяц, семейный аккаунт на 6 устройств – 269 рублей, Premium Duo – 219 руб. 

Фото: pixabay.com

Видео: Youtube/Spotify

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии