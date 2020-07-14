Приложение Spotify появилось в российских App Store и Google Play

Это музыкальный стриминговый сервис, контролирующий более 30% рынка

Шведский сервис, считающийся мировым лидером, пытался прийти в Россию еще в 2014 году, однако этому помешала политическая ситуация, отразившаяся на экономике. За этим последовали еще несколько безуспешных попыток.

В 2020 году издание Variety рассказало о готовности компании МТС обеспечить поддержку Spotify в России. Датой запуска неофициально было объявлено 15 июля, однако приложение уже сейчас доступно для российских пользователей за исключением премиум-подписки.

Известно, что стандартная премиум-подписка обойдется россиянам в 169 рублей в месяц, семейный аккаунт на 6 устройств – 269 рублей, Premium Duo – 219 руб.

Фото: pixabay.com

Видео: Youtube/Spotify