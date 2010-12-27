В мечети прихожанин избил 70-летнего старика

В Петербурге во время молитвы подрались мужчины 20 и 70 лет.

Посетитель Соборной мечети Санкт-Петербурга 10 апреля впал в кому, после длительного спора с оппонентом. СМИ сообщают, что инициатор драки жестоко расправился с пожилым мужчиной.

Происшествие случилось на Кронверкском проспекте, куда была вызвана бригада скорой помощи. В Соборной мечети врачи приняли 70-летнего пенсионера с серьезными травмами. У пострадавшего была пробита голова, отсутствовало сознание, а также медики отметили, что зрачки не реагировали на свет. В тот момент пациент находился на грани жизни и смерти. Его срочно госпитализировали в Мариинскую больницу.

Известно, что молодой участник диспута задержан сотрудниками полиции Петроградского района. Им оказался 20-летний прихожанин, который избил старика в промежуток времени между молитвами.

Фото: Pixabay