Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из "Доширака"

В письме к продюсеру, "Коммунисты" заявили, что "Доширак"- это посильная помощь "месье Пригожину".

Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек быстрозавариваемой лапши "Доширак". Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе партии.

В письме к продюсеру, "Коммунисты" заявили, что "Доширак", именуемый в народе "бомж-пакетом", - это посильная помощь "месье Пригожину". Они предложили артисту "простой и действенный способ не умереть с голоду - пойти работать на завод или на стройку". В партии добавили, что сейчас там предлагают заработок от 25 до 50 тысяч рублей и нуждаются в людях.

В партии заявили,что ее члены, как и у миллионы граждан, до этого момента были абсолютно уверены, что артисты более чем обеспеченные люди.

"Общеизвестно, что артисты вашего уровня за один корпоратив получают столько, сколько рабочий завода или офисный служащий не получат и за год тяжелой работы, а то и за несколько лет

Коммунисты России

Ранее Пригожин выступил с заявлением, в котором назвал бедствующим положение, в котором артисты находятся в связи с пандемией коронавируса в РФ. Сам продюсер объяснил свои слова желанием привлечь внимание властей к проблеме, но многие восприняли его заявления иначе. Например, коллега Сергей Шнуров написал стих, в котором призвал россиян помочь "исхудавшему" Пригожину и "тете Лере".

Видео: Instagram / prigozhin_iosif