Прием заявлений в 1 класс начнется с 15 января

Процедура включает в себя три шага: подача заявления в электронном виде, предоставление оригиналов документов в общеобразовательную организацию, принятие решения о зачислении или отказе.

Прием заявлений в 1 класс начнется 15 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Процедура включает в себя три шага: подача заявления в электронном виде, предоставление оригиналов документов в общеобразовательную организацию, принятие решения о зачислении или отказе.

Родителям будущих первоклассников необходимо предварительно зарегистрироваться в ЕСИА (единой системе идентификации и авторизации), после чего они смогут самостоятельно, не обращаясь в образовательное учреждение, заполнить данные и направить заявление на один из предложенных порталов: - портал "Образование Ленинградской области" (ссылка: https://obr.lenreg.ru/); - портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (ссылка: https://gu.lenobl.ru/Pgu/).

Кроме того, родители могут обратиться непосредственно в общеобразовательное учреждение, где им помогут оформить заявление и направить его на один из указанных порталов.

Также подать заявление в 1 класс можно, обратившись в филиалы МФЦ.

Приемная кампания пройдет в два этапа: с 15 января по 30 июня - подача заявлений о приеме в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, с 1 июля до 5 сентября - подача заявлений о приеме в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории.

В комитете образования администрации муниципального образования "Выборгский район" работает "горячая линия" по вопросам приема в 1 классы. Справки по телефону: 8(81378) 3-58-74.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО