Премьера шоу-променада "Письма"

Артисты расскажут истории великих людей прошлого с помощью перформанса.

В субботу, 19 сентября, в театре особняка "Дворцовая набережная, 20" состоится премьера в новом формате. Зрители впервые увидят шоу-променад "Письма" от создателей театрализованных постановок "Вернувшиеся" и "Безликие".

В основу сюжета шоу легли письма и дневники выдающихся личностей 19-20-x веков. Так, с помощью аудио-визуальных приемов на сцене воплотятся жизни Маты Хари, Франца Кафки, Артюра Рембо, Поля Верлена, Федора Достоевского, Фриды Кало и Джуди Гарланд.

Шоу-променад — формат с участием 25 зрителей, которые наблюдают за действием на расстоянии вытянутой руки. При этом, возможно будет соблюдать необходимую для соблюдения санитарных норм дистанцию.

Адрес: Дворцовая набережная, 20

Цена билета: от 1000 рублей

Фото: Организаторы шоу-променада "Письма"