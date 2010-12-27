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Премьера фильма "Однажды в Голливуде"
Сегодня, 0:05
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nadezhda_sib

Премьера фильма "Однажды в Голливуде"

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Звездный фильм о том, как герои фильма хотели занять свое место в большом кино.

Комедийный триллер "Однажды в Голливуде" станет 9-м фильмом Квентина Тарантино. Также он выступил автором сценария. Режиссеру удалось собрать абсолютно звездный состав: Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Аль Пачино, Курта Рассела и многих других. 

Действия фильма развиваются в Голливуде в 1969 году на закате его "золото века". Главный герой - Рик Далтон - старается найти свое "место под солнцем" и пробиться в большое кино. Тоже самое пытается сделать его дублер - Клифф Бут. Все это происходит в период деятельности секты Чарльза Мэнсо. Кому же удастся добиться успеха, и какие препятствия придется преодолеть героям?

В миром прокате картина вышла 21 мая 2019 года. 

Возрастное ограничение: 18+

Продолжительность : 159 минут

Фото: kinopoisk.ru
 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Кино,

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