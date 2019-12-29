Премьер-министр Румынии сложил полномочия

Отставка связано с бойкотом социал-демократов.

Премьер-министра Румынии Лудовик Орбан ушел в отставку. Об этом журналистам сообщил президент Клаус Йоханнис.

Глава правительства является членом Национал-либеральной партии. В понедельник, 24 февраля, социал-демократы бойкотировали важное заседание парламента, на котором должен был быть определён состав правительства Орбана.

В связи с этим назначенные президентом премьер был вынужден сложить полномочия. Глава государства принял ее и в ближайшее время выдвинет новую кандидатуру на его место.