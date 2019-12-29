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Премьер-министр Румынии сложил полномочия

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Отставка связано с бойкотом социал-демократов.

Премьер-министра Румынии Лудовик Орбан ушел в отставку. Об этом журналистам сообщил президент Клаус Йоханнис.

Глава правительства является членом Национал-либеральной партии. В понедельник, 24 февраля, социал-демократы бойкотировали важное заседание парламента, на котором должен был быть определён состав правительства Орбана. 

В связи с этим назначенные президентом премьер был вынужден сложить полномочия. Глава государства принял ее и в ближайшее время выдвинет новую кандидатуру на его место. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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