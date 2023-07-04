Петербург посетит премьер-министр Белоруссии Роман Головченко

Особый акцент будет сделан на вопросах поставки техники для нужд ЖКХ и городского транспорта. Кроме того, Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества в области здравоохранения, фармацевтической промышленности, научных исследований и образования.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко планирует посетить Петербург с рабочим визитом 24-25 октября, сообщает агентство БЕЛТА.

На предстоящем заседании Совета делового сотрудничества между Беларусью и Петербургом будут рассмотрены текущие аспекты двустороннего взаимодействия, выполнение достигнутых ранее соглашений и планы на будущее.

Особый акцент будет сделан на вопросах поставки техники для нужд ЖКХ и городского транспорта. Кроме того, Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества в области здравоохранения, фармацевтической промышленности, научных исследований и образования. Петербург занимает важное место среди российских регионов-партнеров Беларуси, находясь на четвертом месте по объемам экспорта, поэтому обсуждение пойдет далеко за пределы вопросов Совета делового сотрудничества и затронет широкий круг возможностей для углубления отношений.

Делегация правительства уже отправилась в Петербург. Во время своего пребывания премьер-министр встретится с губернатором примет участие в заседаниях Совета делового сотрудничества. Запланировано также посещение Петербургского тракторного завода. Помимо этого, Роман Головченко посетит выставку белорусской продукции и осмотрит площадку, где демонстрируется техника из Беларуси.

Дополнительно планируется возложение венков к мемориалу героям-защитникам Ленинграда и посещение экспозиции, посвященной обороне и блокаде города.