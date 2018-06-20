Захар Прилепин о президенте Украины: Зеленский не является субъектом мировой политики

Публицист назвал минувшие выборы "шоу для несчастного украинского избирателя" и провел параллели между булгаковскими тараканьими бегами.

Российский писатель и публицист Захар Прилепин, посвятивший новый роман войне на Донбассе, назвал выборы на Украине "тараканьими бегами", отметив, что ни бывший президент Петр Порошенко, ни недавно избранный глава государства Владимир Зеленский не играют в мировой политике никакой роли. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Piter.TV.

Отвечая на вопрос о президентских выборах, Прилепин отметил, что украинские политики находятся под влиянием "заокеанских партнёров", и их образ был четко спланирован "западными клубами". По мнению писателя, после выборов ситуация на Украине не измениться.

В целом нет (речь об изменениях – прим. ред.). Что-то и поменяется, но не потому что Зеленский стал президентом. Мы мыслим персоналиями, а надо мыслить политическими, финансовыми и прочими категориями. Если заокеанским партнерам предложат удовлетворяющие их вещи, то они согласятся "отвернуться" от Украины на 45 минут и дать возможность что-то предпринять, а взамен попросят "отвернуться" от Венесуэлы. Поэтому если Зеленский или Порошенко считают себя субъектами мировой политики, то они таковыми не являются.

– Захар Прилепин

Публицист назвал минувшие выборы "шоу для несчастного украинского избирателя" и провел параллели между булгаковскими тараканьими бегами, где зритель наблюдает за действиями насекомых, не замечая тех, кто стоит выше.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. По итогам голосования Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, в то время как его оппонент Петр Порошенко — 24,45%.

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Видео: Piter.TV