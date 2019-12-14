Cтала известна победительница конкурса "Мисс мира"

Россиянки среди полуфиналисток не оказалось.

В субботу, 14 декабря, в Лондоне прошел финал конкурса "Мисс мира". В этом году победу одержала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки.

Второе место досталось француженке Офели Мезино, а третьей стала Суман Рао из Индии. Представительница России, уроженка Ростовской области Алина Санько не попала в финальный топ-5. Корону победительнице вручала "Мисс мира — 2018" - модель Ванесса Понсе де Леон.

Конкурс проводится с 1951 года. Среди участниц проводится 4 разных конкурсов - конкурс талантов, спортивный, моделей и благотворительности. Победительница каждого из которых выходит в полуфинал. Из 10 полуфиналисток выбирается 5 самых красивых девушек для финального дефиле в вечерних платьях от лучших британских модельеров.

Видео: YouTube / Pipe Vlogs