До июля продлён арест предполагаемым вербовщикам террористов в Петербурге

Суд продлил арест восьми обвиняемым.

Санкт-Петербургский городской суд продлил арест восьми обвиняемым в вербовке граждан в террористические организации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд вынес постановления о продлении сроков содержания под стражей в отношении Атабека Рустамова, Феруза Инакова, Журабека Муратова, Исламбека Ойбека, Баходира Мадрахимова, Шухрата Сатымбаева, Искандера Нурбаева и Азизбека Рустамова сроком на 3 месяца, по 4 июля 2018 года. Говорится в сообщении пресс-службы

Обвиняемые в настоящий момент знакомятся с материалами дела.

Следствие полагает, что подозреваемые с ноября 2015 года вербовали на территории Петербурга приезжих из Средней Азии для вовлечения в террористические организации "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

Всех мужчин задержали в начале апреля прошлого года, через несколько дней после теракта в метрополитене Петербурга. Однако связь задержанных с исполнителем на данный момент не установлена.