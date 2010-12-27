Петербургские полицейские проверяют информацию о сомнительных китайских заведениях

В некоторых заведения используется собственная система расчета, что может говорить о теневом бизнесе.

В Петербурге проверяют информацию о китайских отелях, которые могут быть подозрительными. Власти Петербурга обеспокоены китайским теневым бизнесом, который может развиваться в Северной столице, сообщило "78.ru".

Одним из инициаторов проверок стал депутат городского парламента Андрей Анохин. Речь идет о магазинах Петербурга, в которых закупаются граждане Китая, при этом россияне не обслуживаются. Кроме того, оплата идет без перечисления средств на территории России. Конкретных организаций представитель Смольного называть не стал.

А вот депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин рассказал о китайских точках питания по адресу улица Кораблестроителей, 30. По словам Чебыкина, гости доставляют неудобства местным жителям: сильно шумят, а также вытаптывают газоны.

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