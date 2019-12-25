Правительство просят сдержать цены на электроэнергию

В 2021 году цены на электроэнергию могут вырасти на 7,5%.

Промышленники просят правительство принять меры для сдерживания оптовых цен в пределах инфляции на электроэнергию. Они ожидают, что в 2021 году цены могут вырасти на 7,5%. Как сообщает "Коммерсант", письмо "Сообщество потребителей энергии" направило на имя вице-премьера Александра Новака.

Согласно прогнозу "Совета рынка" (регулятор энергорынков), на который ссылается директор ассоциации Василий Киселев, темпы роста средней одноставочной оптовой цены на 1,63−2,36 п. п. в 2021—2022 годах превысят прогнозные уровни инфляции. Таким образом потребители переплатят около 102,9 млрд рублей за эти два года.

А вот после 2025 года ожидается более заметный рост. Дело в стройке двух энергоблоков Курской АЭС-2, генерации для Восточного полигона и новых ВИЭ.

В связи с этим предлагается более прозрачно регламентировать поведение генераторов на энергорынке. Это необходимо, чтобы пресечь искусственное повышение цен на рынке за сутки. В письме промышленники предлагают еще ряд мер по сдерживанию цен.

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