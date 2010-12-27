Правительство Ленобласти введет ограничения для социально неответственных застройщиков

Строительные компании, не исполнившие обязательства по возведению соцобъектов в Ленинградской области, не смогут получить разрешения на новые проекты.

Строительные компании, не исполнившие обязательства по возведению соцобъектов в Ленинградской области, не смогут получить разрешения на новые проекты.

Соответствующее поручение губернатор Александр Дрозденко дал Госстройнадзору.

Мы сейчас догоняем потребность новых территорий в сооружениях спортивной, социальной, культурной инженерной инфраструктуре, объектах безопасности, дорогах. В год на районы новостроек из областного бюджета мы тратим около 2,5 млрд рублей. Есть объекты, которые обязаны строить сами застройщики, однако у многих из них есть "долги". пояснил на совещании с застройщиками Александр Дрозденко

Он подчеркнул, что администрация области по программе "Социальные объекты в обмен на налоги" за последнее время выкупила 14 садиков и 2 школы за 2,8 млрд рублей и около 0,5 млрд будет добавлено для выкупа объектов в 2019 году.

Глава региона также напомнил застройщикам об их обязательствах по вводу и передаче на баланс муниципалитетов социальных объектов — детских садов и школ. До 1 июня 2020 года построенные детские сады и школы будут выкуплены за 100% стоимости. После этого времени — только за 50%.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО