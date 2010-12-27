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Правительство Ленобласти введет ограничения для социально неответственных застройщиков
Вчера, 23:11
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KaterinaKono13

Правительство Ленобласти введет ограничения для социально неответственных застройщиков

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Строительные компании, не исполнившие обязательства по возведению соцобъектов в Ленинградской области, не смогут получить разрешения на новые проекты.

Строительные компании, не исполнившие обязательства по возведению соцобъектов в Ленинградской области, не смогут получить разрешения на новые проекты.

Соответствующее поручение губернатор Александр Дрозденко дал Госстройнадзору. 

Мы сейчас догоняем потребность новых территорий в сооружениях спортивной, социальной, культурной инженерной инфраструктуре, объектах безопасности, дорогах. В год на районы новостроек из областного бюджета мы  тратим около 2,5 млрд рублей. Есть объекты, которые обязаны строить сами застройщики, однако у многих из них есть "долги".

пояснил на совещании с застройщиками Александр Дрозденко

Он подчеркнул, что администрация области по программе "Социальные объекты в обмен на налоги" за последнее время  выкупила  14 садиков и 2 школы за 2,8 млрд рублей и около 0,5 млрд будет добавлено для выкупа объектов в 2019 году. 

Глава региона также напомнил застройщикам об их обязательствах по вводу и передаче на баланс муниципалитетов социальных объектов — детских садов и школ. До 1 июня 2020 года построенные детские сады и школы будут выкуплены за 100% стоимости. После этого времени — только за 50%. 

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Теги: новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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