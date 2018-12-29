Правительство Ленобласти трудоустроит молодежь

Подобная стимулирующая программа применяется в регионе в первый раз.

Правительство 47 региона инвестирует средства в фирмы, занимающиеся поиском работы и трудоустройством молодых граждан области. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Подобная стимулирующая программа применяется в регионе в первый раз.

Конкурс на гранты проводится среди государственных бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области, готовых трудоустраивать подростков в свободное от учебы время. Гранты будут выдаваться в форме субсидий. Всего на эти цели комитетом по труду и занятости населения предусмотрено около 30 млн рублей.

Деньги разрешено тратить исключительно на зарплату молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустройство которых считается временным и пройдет через биржу Труда.

При конкурсном распределении субсидий комиссия будет оценивать характер временного трудоустройства подростков, полученные ими профессиональные навыки, социальную значимость работы, ее продолжительность, размер заработной платы, количество трудоустроенных. На основании этих критериев будет определяться размер субсидии.

Источник: пресс-служба региона