Правила продажи алкоголя в Ленинградской области претерпят серьезные изменения

Несмотря на это в прокуратуре высказались насчет данной идеи отрицательно.

Зак.собрание 47 региона утвердило в первом чтении новые правила продажи алкогольных напитков на территории области. Конкретно - запрет на продажу спиртного в ночное время суток. Несмотря на это в прокуратуре высказались насчет данной идеи отрицательно. Об этом сообщает сетевое издание "SPb.Dnevnik".

В надзорном ведомстве полагают, что власти регионов России вправе устанавливать дополнительные ограничения по времени и месту продажи алкогольной продукции. Но они не могут менять схему оказания услуг общественного питания. При этом представитель прокуратуры Наталья Зайцева отметила, что претензии надзорного ведомства не противоречат принятию документа в первом чтении.

Так, зампред экономического комитета Антон Финогенов рассказал, из-за чего под статью закона не входят такие заведения общественного питания, как рестораны и столовые. Как он утверждает, как правило такие заведения не занимаются подпольным сбытом алкогольной продукции, поэтому портить их жизнь не стоит.

Источник: сетевое издание "SPb.Dnevnik"