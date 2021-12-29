Пожилую жительницу Краснодарского края доставили в больницу с травмой головы с Дворцовой

Женщина находится в тяжелом состоянии.

Накануне вечером, 6 января, из Мариинской больницы поступила телефонограмма, что из поликлиники №23 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени и субарахноидальным кровоизлиянием в тяжелом состоянии доставили женщину. Об этом стало известно Piter.tv.

Как оказалось, 59-летнюю женщину, жительницу Краснодарского края, забрали от дома №2 по Дворцовой набережной. Что с ней произошло, пока неясно. Обстоятельства выясняются.

Из-за состояния пострадавшей она не подлежит опросу.

Фото: Piter.tv