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Пожилая женщина погибла под колесами электрички в Красносельском районе

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Пенсионерка погибла под колесами поезда сообщением "Петербург-Гатчина" вечером 21 сентября.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 21 сентября 81-летняя женщина попала под колеса поезда сообщением "Петербург-Гатчина".

Инцидент произошел около 20:15 недалеко от железнодорожной станции "Горелово".

В ходе проверки выяснилось, что пожилая женщина находилась близко к путям. Проверка продолжается.

Сообщается, что из-за ЧП поезд на станцию прибыл с опозданием на 12 минут.

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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