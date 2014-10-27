Как сообщает "Фонтанка", вечером 21 сентября 81-летняя женщина попала под колеса поезда сообщением "Петербург-Гатчина".
Инцидент произошел около 20:15 недалеко от железнодорожной станции "Горелово".
В ходе проверки выяснилось, что пожилая женщина находилась близко к путям. Проверка продолжается.
Сообщается, что из-за ЧП поезд на станцию прибыл с опозданием на 12 минут.
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Пожилая женщина погибла под колесами электрички в Красносельском районе
Пенсионерка погибла под колесами поезда сообщением "Петербург-Гатчина" вечером 21 сентября.
Как сообщает "Фонтанка", вечером 21 сентября 81-летняя женщина попала под колеса поезда сообщением "Петербург-Гатчина".