Пожарным Петербурга вручили новую технику и оборудование

В 2021 году закупили 11 пожарных автомобилей на 150 млн рублей.

Во вторник, 21 декабря, в Петербурге пожарным передали новые машины и оборудование. Сертификаты на технику вручили губернатор Петербурга и замминистра МЧС РФ Алексей Серко.

Так, по словам градоначальника, что в 2021 году закупили 11 пожарных автомобилей на 150 млн рублей. Также специалистам передали автоцистерны, пожарные машины первой помощи, три судна на воздушной подушке и другие транспортные средства.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, 5 служебных авто и суда на воздушной подушке купили власти города. Федеральные власти также помогли приобрести 5 пожарных автомобилей. Аварийно-спасательный автомобиль купили на субсидию МЧС для петербургского регионального отделения Российского союза спасателей.

Добавим, что замглавы МЧС поблагодарил губернатора и правительство города за помощь и поддержку.

Ранее в Московском районе полностью сгорел садовый дом. Сведения о пострадавших не поступали.

Фото: Piter.tv

