Пожарные потушили пожар в квартире на улице Красного Курсанта

Сообщение о возгорании поступило в 07:18.

Сегодня, 9 марта, в Петроградском районе произошёл пожар.

Возгорание случилось в однокомнатной квартире дома № 22 на улице Красного Курсанта.

Сообщение о пожаре поступило в 07:18, а уже 07:36 огонь был потушен.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в ликвидации возгорания участвовали 15 человек личного состава, а также три единицы спецтехники.

Спасатели эвакуировали двух человек из квартиры. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщили, что из-за пожара в жилом доме в Кудрово пострадали два человекаю

Фото: Pixabay