Пожарные потушили пожар в квартире на улице Красного Курсанта

Сегодня, 9 марта, в Петроградском районе произошёл пожар.
Возгорание случилось в однокомнатной квартире дома № 22 на улице Красного Курсанта.
Сообщение о пожаре поступило в 07:18, а уже 07:36 огонь был потушен.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в ликвидации возгорания участвовали 15 человек личного состава, а также три единицы спецтехники.
Спасатели эвакуировали двух человек из квартиры. Информации о пострадавших нет.
Ранее мы сообщили, что из-за пожара в жилом доме в Кудрово пострадали два человекаю
Фото: Pixabay
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