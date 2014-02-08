Пожар в подмосковных Мытищах локализован на площади 1 800 кв. м

К ликвидации огня привлечены 54 сотрудника ГУ МЧС.

Складское здание загорелось в ночь на 18 апреля на территории Мытищ в Московской области на площади в 1,8 тысячи квадратных метров. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства страны. Инцидент зафиксирован в поселке Грибки. Известно, что огнеборцам пришлось защищать соседние постройки от распространения на них пламени. В ликвидации возгорания от ГУ МЧС задействованы 54 человека личного состава и 17 единиц специальной техники.

В поселке Грибки городского округа Мытищи пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют возгорание складского здания и защищают от огня соседние постройки. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Позже в пресс-службе МЧС России сообщили о локализации пламени.

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Фото и видео: ГУ МЧС России