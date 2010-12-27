В Рябово из-за пожара погибли тетя и ее маленький племянник

В результате пожара в Тосненском районе сгорела женщина с ребенком

21 октября вечером в поселке Рябово сгорел жилой дом. В результате пожара погибли 34-летняя женщина и ее восьмилетний племянник из Санкт-Петербурга. Также огонь задел припаркованный автомобиль погибшей, сообщает 47news.

По предварительным данным женщина приехала с племянником в гости к родственнице. Хозяйка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, предприняла попытку разжечь печь, залив туда розжиг. Огонь вспыхнул моментально и быстро перекинулся с бани на дом. Мать мальчика и сожитель хозяйки дома предпринимали попытки спасти женщину и ребенка, но огонь был слишком сильный.

Областной Следком проводит дальнейшую проверку.