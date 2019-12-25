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В Мартышкино сгорел частный дом
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В Мартышкино сгорел частный дом

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Сведения о пострадавших  не поступали.

Днем в среду, 8 декабря, на пульт управления МЧС по Петербургу поступил сигнал о пожаре в доме №51 на Кирочной улице в поселке Мартышкино Петродворцового района.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в частном жилом доме из газобетона, размером 17х17 метров, на первом этаже происходило горение обстановки на площади 40 "квадратов". 

Пожар локализовали спустя 40 минут после поступления сигнала. Обновленной информации о ликвидации пока не было. По предварительной информации, никто не пострадал. 

С огнем борются 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Фото: Piter.tv

Теги: мартышкино, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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