В Мартышкино сгорел частный дом

Сведения о пострадавших не поступали.

Днем в среду, 8 декабря, на пульт управления МЧС по Петербургу поступил сигнал о пожаре в доме №51 на Кирочной улице в поселке Мартышкино Петродворцового района.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в частном жилом доме из газобетона, размером 17х17 метров, на первом этаже происходило горение обстановки на площади 40 "квадратов".

Пожар локализовали спустя 40 минут после поступления сигнала. Обновленной информации о ликвидации пока не было. По предварительной информации, никто не пострадал.

С огнем борются 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Фото: Piter.tv