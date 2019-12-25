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В Невском районе загорелась трехкомнатная квартира
Сегодня, 10:06
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В Невском районе загорелась трехкомнатная квартира

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С огнем удалось справиться меньше, чем за 20 минут.

Во вторник, 28 декабря, в 8:38 на пульт управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в Невском районе на проспекте Солидарности, 7к1. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 3-х комнатной отдельной квартире, в комнате площадью 10 кв.метров происходило горение обстановки на площади 4 кв.метра. Пожар ликвидировали в 8:56. Обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны.

 К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Фото: Piter.tv

Теги: невский район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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