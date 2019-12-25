В Невском районе загорелась трехкомнатная квартира

Во вторник, 28 декабря, в 8:38 на пульт управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в Невском районе на проспекте Солидарности, 7к1. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В 3-х комнатной отдельной квартире, в комнате площадью 10 кв.метров происходило горение обстановки на площади 4 кв.метра. Пожар ликвидировали в 8:56. Обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны.
К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.
Фото: Piter.tv
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