В Невском районе загорелась трехкомнатная квартира

С огнем удалось справиться меньше, чем за 20 минут.

Во вторник, 28 декабря, в 8:38 на пульт управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в Невском районе на проспекте Солидарности, 7к1. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 3-х комнатной отдельной квартире, в комнате площадью 10 кв.метров происходило горение обстановки на площади 4 кв.метра. Пожар ликвидировали в 8:56. Обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны.

К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Фото: Piter.tv