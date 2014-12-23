Пожар в Мордовском государственном заповеднике является вероятной причиной дымки в Казани

В пятницу, 13 августа, жители Казани засняли сильный смог в Советском районе Казани. В Гидрометцентре Татарстана причиной сильного задымления в столице регионе объяснили пожарами в мордовских лесах.
Руководитель ведомства Феликс Гоголь в беседе с ТАСС сказал, что смог образовался из-за дыма от пожаров, который пришел в регионе с южными потоками воздуха.
Специалист добавил, что пока никаких превышений допустимых концентраций веществ из-за пожара в регионе не наблюдается.
Видео: ВКонтакте / Подслушано Казань
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