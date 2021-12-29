В Красносельском районе загорелась прачечная

Сведения о пострадавших не поступали.

Днем во вторник, 18 января, в пресс-службе МЧС по Петербургу сообщили Piter.tv, что в доме №19к2 по улице Маршала Захарова произошел пожар.

Известно, что в трёхэтажном здании, на первом этаже, в помещении прачечной площадью 10 "квадратов" обгорела обстановка на площади 2 "квадратов".

В 11:39 пожар ликвидировали. На борьбу с огнем привлекли 6 единиц техники и 24 человека личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали. Причины возгорания неизвестны.

Фото: Piter.tv