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В Красносельском районе загорелась прачечная
Сегодня, 11:50
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В Красносельском районе загорелась прачечная

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Сведения о пострадавших не поступали.

Днем во вторник, 18 января, в пресс-службе МЧС по Петербургу сообщили Piter.tv, что в доме №19к2 по улице Маршала Захарова произошел пожар.

Известно, что в трёхэтажном здании, на первом этаже, в помещении прачечной  площадью 10 "квадратов" обгорела обстановка на площади 2 "квадратов".

В 11:39 пожар ликвидировали. На борьбу с огнем привлекли 6 единиц техники и 24 человека личного состава. 

Сведения о пострадавших не поступали. Причины возгорания неизвестны. 

Фото: Piter.tv

Теги: красносельский район, петербург, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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