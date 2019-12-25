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Мусор в заброшенном доме на улице Шкапина тушили 20 пожарных
Сегодня, 9:12
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Мусор в заброшенном доме на улице Шкапина тушили 20 пожарных

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Причины пожара неизвестны.

Утром в пятницу, около 7:22, управление МЧС по Петербургу получило сообщение о пожаре в доме №3/5 по улице Шкапина в Кировском районе. 

Прибывшие на место спасатели уточнили, что в одноэтажном, размером 15х50 метров заброшенном доме, горел мусор на площади 20 "квадратов". На борьбу с огнем прибыли 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар локализовали в 7:51. Дополнительной информации о ликвидации пока не было.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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