Мусор в заброшенном доме на улице Шкапина тушили 20 пожарных

Причины пожара неизвестны.

Утром в пятницу, около 7:22, управление МЧС по Петербургу получило сообщение о пожаре в доме №3/5 по улице Шкапина в Кировском районе.

Прибывшие на место спасатели уточнили, что в одноэтажном, размером 15х50 метров заброшенном доме, горел мусор на площади 20 "квадратов". На борьбу с огнем прибыли 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар локализовали в 7:51. Дополнительной информации о ликвидации пока не было.

Фото: Piter.tv