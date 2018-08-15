Пожар охватил несколько домов в Аннино

Обошлось без пострадавших.

В пятницу, 16 апреля, в поселке Аннино Ломоносовского района области заметили пожар, охвативший несколько домов, сообщили "Невские новости" с места происшествия.

Горели дома и хозяйственные постройки, местные уверяют, что это был поджог, есть и подозреваемый – пожилая женщина жгла траву в округе.

К счастью, обошлось без пострадавших, животных также удалось спасти. Открытое горение еще есть, все заволокло дымом, на месте работают сотрудники МЧС, которым помогают жители поселка.

Ранее мы писали, что спасатели локализовали пожар на производстве на Химическом переулке.

Фото: "Невские Новости"