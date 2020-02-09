Пожар на складе в Петербурге удалось потушить спустя 3 часа

В ликвидации огня принимали участие 38 человек и три пожарных машины.

В воскресенье, 9 января, стало известно о том, что пожар в складском помещении по адресу Лиговский проспект, 50/16 удалось потушить к 01:18. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Огонь заметили за несколько часов до этого, в 22:33. Прибывшие на место спасатели выяснили, что очаг возгорания находился в помещении, арендуемом ООО "Зенит". Из здания пожарными были спасены автомобиль и десять транспортных баллонов.

Рядом этим местом находятся популярные ночные клубы — "Ионотека" и "1703". Ближайший из них, как сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте", эвакуировали. Пожарные приехали на место спустя несколько минут после случившегося. Отмечается, что в тушении пламени принимали участие 38 человек и три единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

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Видео: Piter.tv