Квартирный пожар на Сизова охватил четырехкомнатную квартиру

В тушении участвовали три единицы техники и 14 человек личного состава.

В Приморском районе Петербурга произошёл очередной пожар в жилом доме. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании в квартире № 32, корпус 1, на проспекте Сизова поступило в дежурную часть МЧС 27 декабря в 12:56.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые выяснили, что в одной из четырёхкомнатной квартиры площадью два квадратных метра горела одна комната.

В 14:00 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших отсутствует. В тушении участвовали три единицы техники и 14 человек личного состава.

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Фото: Piter.TV