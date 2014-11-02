Квартирный пожар на Сизова охватил четырехкомнатную квартиру

В Приморском районе Петербурга произошёл очередной пожар в жилом доме. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании в квартире № 32, корпус 1, на проспекте Сизова поступило в дежурную часть МЧС 27 декабря в 12:56.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые выяснили, что в одной из четырёхкомнатной квартиры площадью два квадратных метра горела одна комната.
В 14:00 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших отсутствует. В тушении участвовали три единицы техники и 14 человек личного состава.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Piter.TV
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