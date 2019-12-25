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С места пожара в Тосно эвакуировали 8 человек
Сегодня, 10:18
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С места пожара в Тосно эвакуировали 8 человек

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Огонь охватил обстановку площадью 2 кв.м. в квартире.

В среду, 9 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Тосно. Огонь вспыхнул в квартире и затронул 2 кв.м. Из помещения эвакуировали 8 человек. Об этом стало известно Piter.TV.

На место происшествия выехали дежурные смены 86-ой и 111-ой пожарных частей из 8 спасателей и 2 единиц техники. К 19:47 пламя удалось ликвидировать.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что пожарные нашли два тела в горящем доме на Пограничной улице.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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