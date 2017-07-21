Поздравления в стихах на День ВМФ

30 июля - памятный день Военно-Морского Флота Российской Федерации в Вооружённых силах Российской Федерации. Этот праздник отмечается ежегодно. В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил.
Поздравления в стихах:
В день морского флота -
Что б ушли заботы,
Что б светил всегда маяк,
На пути твоем, моряк!
Что б пришел к тебе успех,
В жизни не было помех!
И под боком лишь девчонки -
Грели станом своим тонким.
***
День ВМФ - великий праздник.
Его глотками не испить:
И корабли, и флот, и части,
И реют флаги впереди!
День Нептуна - день чести, силы.
И этих качеств не отнять.
Ведь ВМФ - всегда едины,
Хоть невозможно их объять.
Все корабли - по стойке смирно,
Приказ отчалить по борту.
Пусть светел день и честен вымпел,
А дома любят пусть и ждут!
***
День ВМФ - вот это дата!
Спасибо Вам за жизнь, ребята.
Вы - честь страны, ее отрада,
Ждет каждого своя награда.
Здоровья, радости и счастья,
Пусть не касаются ненастья,
Любви, улыбок, доброты,
И пусть исполнятся мечты!
***
Пусть корабль качает по волнам,
По волнам удачи и успеха,
Чтоб попутный ветер подгонял,
Было море радости и смеха.
Не настигла буря чтоб в пути,
И кипел адреналин по венам,
Без препятствий к берегу дойти,
И домой вернуться непременно.
Пусть вам светит яркая звезда,
Добрый путь - дорогу освещает,
Вы морской стихии сыновья,
С днем морского флота поздравляем!
***
Спокойствия извечного в волнах,
На сердце и в любви беспрекословной,
Пусть счастье станет Вашим на века,
А беды все уходят прочь безмолвно,
Пусть компас Вам укажет верный путь,
А пристань встретит радостью сердечной,
И лишь попутный ветер будет дуть,
Вам по дороге к жизни безупречной!
***
Вы посвятили жизнь свою
Морским просторам, кораблю,
Храня покой холодных вод,
Сквозь бурю, шторм, всегда вперед.
Мы поздравляем вас, друзья,
С днем верных братьев корабля,
За ВМФ поднимем флаг
И пожелаем всех-всех благ!
***
Желаю всем большой волны,
Чтоб оказаться вдруг на гребне
Любви, удачи, и мечты,
Надежд, стремлений бесконечных.
Пусть Нептуна день принесет
Веселье, радость и улыбки.
На дно пусть канут навсегда
Обиды, ссоры и ошибки.
Стихи: "Поздравок"
Видео: Piter.tv