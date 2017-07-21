Поздравления в стихах на День ВМФ

Поздравления в стихах на День Военно-Морского флота.

30 июля - памятный день Военно-Морского Флота Российской Федерации в Вооружённых силах Российской Федерации. Этот праздник отмечается ежегодно. В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил.

Поздравления в стихах:

В день морского флота -

Что б ушли заботы,

Что б светил всегда маяк,

На пути твоем, моряк!

Что б пришел к тебе успех,

В жизни не было помех!

И под боком лишь девчонки -

Грели станом своим тонким.

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