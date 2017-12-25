Новый Год 2018: прикольные поздравления в стихах

Piter.tv поможет вам порадовать своих близких с помощью прикольных и веселых поздравлений в стихах, которые можно отправить сообщением, написать на открытке или рассказать лично за праздничным столом.

Жители всей России уже находятся в стадии активной подготовки к самому главному и чудесному празднику – Новому Году. Кто-то делает заготовки к праздничному столу, скупает шампанское и забивает холодильник продуктами, которые нельзя трогать, а кто-то набросит гирлянду на стену и ляжет 31 декабря спать после боя курантов. Однако никто не сможет оставить своих родных и близких без поздравлений. Специально для вас Piter.tv сделал подборку прикольных поздравлений с Новым Годом. Их можно отправить под бой курантов, если из-за перегруженной сети вы не сможете первый час дозвониться ни до кого из своей родни.

2018 год – это год самого преданного друга нашего меньшего – собаки. Все мы знаем, что собака искреннее животное, а значит и поздравление должны быть такими же чистыми и добрыми. Тогда они, непременно, вызовут улыбку у людей, кому они адресованы.

Для тех, кто еще не осилил дар стихосложения или не хочет подписывать подарки любимым односложными пожеланиями: "Счастья!", "Здоровья!", "Люблю, целую!" есть отличный вариант. Выбрать варианты, который кропотливо отобрала для ваших друзей наша редакция.

Красивые поздравления с Новым Годом 2018 Желтой Собаки в стихах:

***

Пусть в Новый год случится чудо —

В душе зажгутся огоньки

И целый год у вас не будет

Ни огорчений, ни тоски.

Пусть елка с яркою звездою

В ваш дом удачу принесет,

Любовь и крепкое здоровье.

Пусть год вам сказочно везет.

Под бой курантов загадайте

Свои заветные мечты

И в дом свой поскорей впускайте

Год радости и доброты.

***

Счастье, радость и веселье

Пусть подарит Новый год!

И удачи пусть под елку

Вам побольше принесет.

Пусть положит под подушку

Пуд тепла и доброты,

А в ладошке тихо спрячет

Исполнение мечты.

Из любви и вдохновенья

Пусть сплетет простой венок

И завяжет тихо-тихо

Вам на счастье узелок.

***

Сказка в двери постучится,

Снег на землю упадёт,

Чудо, наконец, свершится,

И наступит Новый год.

Пусть он будет добрым, тёплым,

Пусть искрится счастья свет,

Пусть в нём будет много взлётов,

Много радости, побед.

Смех, любовь, успех, удачу

Пусть подарит Дед Мороз,

Денег мешка два в придачу,

И букет из сотни роз!

Праздник пусть несёт веселье,

Пусть порадует погода,

Здравия, светла, везенья!

С новым счастьем! С Новым годом!

***

Пришла пора, когда всем можно

О новых планах помечтать,

Задумать что-то осторожно

Да всё под елкой загадать.

Рад я поздравить с Новым годом!

А поздним этим вечерком

Вас Дед Мороз пусть мимоходом

Одарит счастьем и теплом.

К вам прибежит оленей стадо

... они подарки принесут.

Реки добра вам и услады,

У вас царит пускай уют.

***

Чудесный праздник наступает,

Идет волшебный Новый год,

Когда сбываются желанья

И чудо вдруг произойдет.

Так пусть же множество подарков

Кладет под ёлку Дед Мороз,

Чтоб среди них любовь и счастье

Для каждого в семье нашлось!

***

Побольше улыбок, побольше веселья

Пускай Новый год принесет вам с метелью,

Удачи, восторгов, приятных хлопот

И радостных дел еще невпроворот.

Хороших историй, уверенной дружбы,

Богатства и счастья, удачи на службе,

Семейных обедов и с неба звезду —

Всё это желаем вам в новом году.

Здоровья, надежды и планов больших,

Внимания, нежности самых родных...

Пусть это и больше в сто раз принесет

Вам новый, грядущий прекраснейший год!

***

Мы, словно дети, чуда ожидаем,

Не глядя на свой возраст, на года.

И Новый год всё так же ожидаем,

И чуда ждем и радости всегда!

Пусть этот зимний и волшебный праздник

Исполнит всем желанные мечты:

Любви, здоровья, блага всем подарит,

Добра, финансов, мира, красоты!

И пусть даст то, что каждый загадает

Под бой курантов в полночь за столом.

А всё плохое — прежний забирает,

Махнув нам на прощание крылом!

***

Пусть закружит каруселью

Море радостных событий,

Принесёт любовь, веселье

И просторы для открытий.

Пусть с курантами начнётся

Счастья нового отсчёт

И удача улыбнётся —

Всё исполнит Новый год!





***

Новый год обновляет надежды,

Обнуляя провалы, невзгоды.

Пусть же будет тепло в вашем сердце

И не будет суровой погоды.

Новый год — это сказка и чудо,

Дарит всем исполнение желаний.

Пусть же будет у вас много света,

Пусть исполнятся все ожидания!

Счастья, радости, много здоровья!

Никогда пусть не будет вам скучно.

Пусть всё в жизни идет по порядку,

А точнее, всё так, как вам нужно!

***

Лёгкой, праздничной снежинкой

Счастье в жизнь пускай придёт:

Чистым, свежим, как росинка,

Станет новый Новый год!

Пусть подарит он успехи,

В каждом деле, что ни взять,

Много радости и смеха,

Столько, что не описать!

***

Вот пришел к нам на порог

Славный праздник — Новый год.

Так пускай же он с собой

Вам везение принесет.

А еще пускай прихватит

Он здоровье и удачу,

Ну а старый Новый год

Всё плохое унесет.



***

Желания пусть сбудутся!

Плохое всё забудется!

Любовь придет с надеждою,

Со страстью безудержною!

Пусть счастье будет вечным,

Здоровье — бесконечным,

Мечты все — настоящие,

Идеи — лишь блестящие,

Заряд — лишь долгим, бодрым!

Всегда! И с Новым годом!

***

В жизни чуду есть место всегда,

И у вас пусть оно приключится.

Пусть плохое уходит от вас,

А всё лучшее пусть состоится!

Год пусть будет счастливым для вас,

Приумножит пускай достижения.

Ярких дней и сияющих глаз

В дорогом для души окружении!

***

Звон бокалов, запах елки

И снежинок хоровод...

Мчится тройка с бубенцами,

Наступает Новый год.

Пусть он принесет вам счастье,

Радость, новые мечты

И исполнит все желанья,

Те, что загадали вы.

***

Скорее двери отворите

И в дом свой Новый год впустите.

Пусть он в мешке вам принесет

Счастливых будней хоровод.

Пусть вложит трепетно вам в руки

Любовь без тягостной разлуки,

Здоровье крепкое подарит,

От неприятностей избавит.

Волшебным посохом махнет

И увеличит ваш доход.

Насыплет серебро и злато,

Чтоб целый год жилось богато.

Скорей бокалы наливайте

И весело его встречайте!

***

Белый снег вокруг кружится,

Все вокруг ждут чуда вновь.

Пусть всё доброе случится:

На пороге Новый год!

Счастье в двери постучится

И зажгутся огоньки,

Загадай — осуществится

Всё, о чем мечтали мы!

Чаще будет пусть удача,

И сопутствует успех,

Вам здоровья с пуд в придачу

Смеха, радости без бед!







Текст: pozdravok.ru