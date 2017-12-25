Новый Год 2018: прикольные поздравления в стихах

Жители всей России уже находятся в стадии активной подготовки к самому главному и чудесному празднику – Новому Году. Кто-то делает заготовки к праздничному столу, скупает шампанское и забивает холодильник продуктами, которые нельзя трогать, а кто-то набросит гирлянду на стену и ляжет 31 декабря спать после боя курантов. Однако никто не сможет оставить своих родных и близких без поздравлений. Специально для вас Piter.tv сделал подборку прикольных поздравлений с Новым Годом. Их можно отправить под бой курантов, если из-за перегруженной сети вы не сможете первый час дозвониться ни до кого из своей родни.
2018 год – это год самого преданного друга нашего меньшего – собаки. Все мы знаем, что собака искреннее животное, а значит и поздравление должны быть такими же чистыми и добрыми. Тогда они, непременно, вызовут улыбку у людей, кому они адресованы.
Для тех, кто еще не осилил дар стихосложения или не хочет подписывать подарки любимым односложными пожеланиями: "Счастья!", "Здоровья!", "Люблю, целую!" есть отличный вариант. Выбрать варианты, который кропотливо отобрала для ваших друзей наша редакция.
Красивые поздравления с Новым Годом 2018 Желтой Собаки в стихах:
***
Пусть в Новый год случится чудо —
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты.
***
Счастье, радость и веселье
Пусть подарит Новый год!
И удачи пусть под елку
Вам побольше принесет.
Пусть положит под подушку
Пуд тепла и доброты,
А в ладошке тихо спрячет
Исполнение мечты.
Из любви и вдохновенья
Пусть сплетет простой венок
И завяжет тихо-тихо
Вам на счастье узелок.
***
Сказка в двери постучится,
Снег на землю упадёт,
Чудо, наконец, свершится,
И наступит Новый год.
Пусть он будет добрым, тёплым,
Пусть искрится счастья свет,
Пусть в нём будет много взлётов,
Много радости, побед.
Смех, любовь, успех, удачу
Пусть подарит Дед Мороз,
Денег мешка два в придачу,
И букет из сотни роз!
Праздник пусть несёт веселье,
Пусть порадует погода,
Здравия, светла, везенья!
С новым счастьем! С Новым годом!
***
Пришла пора, когда всем можно
О новых планах помечтать,
Задумать что-то осторожно
Да всё под елкой загадать.
Рад я поздравить с Новым годом!
А поздним этим вечерком
Вас Дед Мороз пусть мимоходом
Одарит счастьем и теплом.
К вам прибежит оленей стадо
... они подарки принесут.
Реки добра вам и услады,
У вас царит пускай уют.
***
Чудесный праздник наступает,
Идет волшебный Новый год,
Когда сбываются желанья
И чудо вдруг произойдет.
Так пусть же множество подарков
Кладет под ёлку Дед Мороз,
Чтоб среди них любовь и счастье
Для каждого в семье нашлось!
***
Побольше улыбок, побольше веселья
Пускай Новый год принесет вам с метелью,
Удачи, восторгов, приятных хлопот
И радостных дел еще невпроворот.
Хороших историй, уверенной дружбы,
Богатства и счастья, удачи на службе,
Семейных обедов и с неба звезду —
Всё это желаем вам в новом году.
Здоровья, надежды и планов больших,
Внимания, нежности самых родных...
Пусть это и больше в сто раз принесет
Вам новый, грядущий прекраснейший год!
***
Мы, словно дети, чуда ожидаем,
Не глядя на свой возраст, на года.
И Новый год всё так же ожидаем,
И чуда ждем и радости всегда!
Пусть этот зимний и волшебный праздник
Исполнит всем желанные мечты:
Любви, здоровья, блага всем подарит,
Добра, финансов, мира, красоты!
И пусть даст то, что каждый загадает
Под бой курантов в полночь за столом.
А всё плохое — прежний забирает,
Махнув нам на прощание крылом!
***
Пусть закружит каруселью
Море радостных событий,
Принесёт любовь, веселье
И просторы для открытий.
Пусть с курантами начнётся
Счастья нового отсчёт
И удача улыбнётся —
Всё исполнит Новый год!
***
Новый год обновляет надежды,
Обнуляя провалы, невзгоды.
Пусть же будет тепло в вашем сердце
И не будет суровой погоды.
Новый год — это сказка и чудо,
Дарит всем исполнение желаний.
Пусть же будет у вас много света,
Пусть исполнятся все ожидания!
Счастья, радости, много здоровья!
Никогда пусть не будет вам скучно.
Пусть всё в жизни идет по порядку,
А точнее, всё так, как вам нужно!
***
Лёгкой, праздничной снежинкой
Счастье в жизнь пускай придёт:
Чистым, свежим, как росинка,
Станет новый Новый год!
Пусть подарит он успехи,
В каждом деле, что ни взять,
Много радости и смеха,
Столько, что не описать!
***
Вот пришел к нам на порог
Славный праздник — Новый год.
Так пускай же он с собой
Вам везение принесет.
А еще пускай прихватит
Он здоровье и удачу,
Ну а старый Новый год
Всё плохое унесет.
***
Желания пусть сбудутся!
Плохое всё забудется!
Любовь придет с надеждою,
Со страстью безудержною!
Пусть счастье будет вечным,
Здоровье — бесконечным,
Мечты все — настоящие,
Идеи — лишь блестящие,
Заряд — лишь долгим, бодрым!
Всегда! И с Новым годом!
***
В жизни чуду есть место всегда,
И у вас пусть оно приключится.
Пусть плохое уходит от вас,
А всё лучшее пусть состоится!
Год пусть будет счастливым для вас,
Приумножит пускай достижения.
Ярких дней и сияющих глаз
В дорогом для души окружении!
***
Звон бокалов, запах елки
И снежинок хоровод...
Мчится тройка с бубенцами,
Наступает Новый год.
Пусть он принесет вам счастье,
Радость, новые мечты
И исполнит все желанья,
Те, что загадали вы.
***
Скорее двери отворите
И в дом свой Новый год впустите.
Пусть он в мешке вам принесет
Счастливых будней хоровод.
Пусть вложит трепетно вам в руки
Любовь без тягостной разлуки,
Здоровье крепкое подарит,
От неприятностей избавит.
Волшебным посохом махнет
И увеличит ваш доход.
Насыплет серебро и злато,
Чтоб целый год жилось богато.
Скорей бокалы наливайте
И весело его встречайте!
***
Белый снег вокруг кружится,
Все вокруг ждут чуда вновь.
Пусть всё доброе случится:
На пороге Новый год!
Счастье в двери постучится
И зажгутся огоньки,
Загадай — осуществится
Всё, о чем мечтали мы!
Чаще будет пусть удача,
И сопутствует успех,
Вам здоровья с пуд в придачу
Смеха, радости без бед!
Текст: pozdravok.ru