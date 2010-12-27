Поздравления с Днём энергетика 2017

Piter.tv подготовил поздравления в стихах для тех, кто посветил свою жизнь созданию и обслуживанию энергетики в стране.

22 декабря в России празднуется День работников энергетики. В этот же день 1920 года начался очередной Всероссийский съезд Советов, главным вопросом на котором был об электрификации страны. Итоговым документом съезда стал всем известный план ГОЭРЛО, реализация которого стала мощным толчком в развитии не только энергетики, но и всего народного хозяйства России. Именно с того дня начинается история Дня энергетика.

Все мы знаем какое значение энергетики в нашей жизни, ведь от нее зависит жизнеспособность всех других отраслей экономики и комфорт, тепло и свет. День энергетика – это праздник людей, кто посвятил свою жизнь созданию и обслуживанию энергетического комплекса страны.

Пусть, как ток по проводам,

Счастье льется в руки к вам,

Будет масса достижений,

Положительных мгновений,

Море света и тепла,

Энергичных дней, добра,

Премий классных и зарплат,

Достижений без преград.

Чтобы вас Господь хранил,

Дал здоровья вам и сил!



© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-energetika/

С Днем энергетика тебя!

Желаю светлых дней,

Чтоб освещали жизнь твою

Сто лампочек-идей.



Пускай не гаснут никогда

В твоих глазах огни,

Пусть током электрическим

Бьет только от любви.



Без напряженья пусть идут

Рабочие дела.

И чтоб энергия в тебе

Бурлила и текла.

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-energetika/ "Да будет свет!" - сказал монтер...

Здесь оборвем цитату,

Ведь электричество фурор

Произвело когда-то.



Нам энергетики несут

Тепло и свет повсюду,

А где-то по старинке жгут

В печи дровишек груды.



Спасибо вам за тяжкий труд

И ночью, и в морозы.

Вы бережете наш уют,

Словно садовник - розы.



Вам неполадки устранять

Приходится аврально,

Без вас мы будем прозябать

И погибать - буквально.



Желаем всем добра, тепла,

Кто к празднику причастен.

Пусть будет ваша жизнь светла,

А труд ваш - безопасен! ------

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-energetika/ С Днем энергетика вас поздравляю.

Света, тепла от души вам желаю.

Поменьше аварий, побольше зарплаты.

А что же еще вам для счастья-то надо?



Успехов во всём и высоких стремлений,

На личном чтоб было всё без напряжений,

И чтоб стороной обходила беда.

А всё остальное - уже ерунда!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-energetika/ С Днем энергетика вас поздравляем!

Счастья в труде, в жизни личной желаем!

Дарите людям вы свет и тепло,

Время спасибо сказать вам пришло.



Пусть лишь успехи вас ждут на работе,

Дома - уют, доброта и забота.

Теплых компаний и светлых друзей,

С ними по жизни шагать веселей!



Пусть не "погаснут" надежда и сила,

"Светит" здоровье, достаток, успех.

Легких задач, вдохновенья и мира.

Царствуют в доме достаток пусть, смех!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-energetika/

В День энергетика желаю

Света, тепла и счастья всем,

Кто в любой час, не уставая,

Исправит сбой энергосистем!



Благодаря кому нам дома

Тепло, уютно, хорошо,

Желаю радости, удачи,

Чтоб в вашей жизни было все:



Любовь, добро, успех, признанье,

Комфорт, богатство, милый дом,

Забота близких и здоровье,

Жить в счастье теплом и большом!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-energetika/

Стихи: сайт "Поздравок"