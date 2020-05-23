Появление болезней сердца предотвращает рыбная диета

Употребление рыбы и добавок омега-3-ненасыщенными жирными кислотами способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование на эту тему опубликовали в Journal of the American Heart Association.

Специалисты из испанского университета Ровиры-и-Вирхили и Гарвардской медицинской школы вязли анализы крови у 26 тыс. женщин со средним возрастом 53 года. Также у них спросили часто ли они употребляли в пищу рыбу или пищевые добавки с омега-3.

В ходе исследования выяснялось, частое употребление рыбы и добавок с омега-3 связано с низким содержанием триглицеридов и крупных частиц липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), которые наблюдаются при сордечно-сосудистых заболеваниях.

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