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Появилось видео жуткого столкновения автобуса и "КамАЗ" в Москве

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В сети появилось видео серьезного столкновения автобуса и "КамАЗ" на юге Москвы. В результате аварии пострадали два человека.

В сеть проникли кадры жуткого столкновения автобуса и "КамАЗ" на юге Москвы.

Как сообщают СМИ, авария произошла 30 сентября на пересечении Кавказского бульвара и улицы Бехтерева.

На кадрах видно, как грузовой автомобиль выехал на перекресток на желтый сигнал светофора и врезался в автобус, который, в свою очередь, совершал левый поворот. В результате столкновения автобус отбросило в сторону и развернуло в обратную сторону.

В результате аварии пострадали два человека. Они получили травмы различной тяжести и были госпитализированы. По словам очевидцев, для эвакуации одного из пострадавших был задействован медицинский вертолет.

Видео: YouTube/Sashka Texas

 

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Категории: Новости России

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