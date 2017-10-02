Появилось видео жуткого столкновения автобуса и "КамАЗ" в Москве

В сеть проникли кадры жуткого столкновения автобуса и "КамАЗ" на юге Москвы.
Как сообщают СМИ, авария произошла 30 сентября на пересечении Кавказского бульвара и улицы Бехтерева.
На кадрах видно, как грузовой автомобиль выехал на перекресток на желтый сигнал светофора и врезался в автобус, который, в свою очередь, совершал левый поворот. В результате столкновения автобус отбросило в сторону и развернуло в обратную сторону.
В результате аварии пострадали два человека. Они получили травмы различной тяжести и были госпитализированы. По словам очевидцев, для эвакуации одного из пострадавших был задействован медицинский вертолет.
Видео: YouTube/Sashka Texas