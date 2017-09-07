В сети появилось видео смертельной аварии с участием мотоциклиста и водителя иномарки.
ДТП произошло ночью 7 сентября в Казани на улице Николая Ершова. В результате столкновения мотоцикла, двигавшегося с бешеной скоростью, и автомобиля "Хендай Солярис" погиб байкер. Лицо погибшего было сильно обезображено.
Судя по кадрам, мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. О травмах водителя не сообщается.
По данному факту проводятся проверочно-следственные мероприятия.
Видео: YouTube/БИЗНЕС Online | Новости Казани и Татарстана
Сегодня, 20:49
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Появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом, лишившимся лица
Ночью 7 сентября в Казани произошло жуткое ДТП с участием мотоциклиста и водителя иномарки. Байкер скончался на месте. Шокирующие кадры аварии попали в сеть.
В сети появилось видео смертельной аварии с участием мотоциклиста и водителя иномарки.