Появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом, лишившимся лица

Ночью 7 сентября в Казани произошло жуткое ДТП с участием мотоциклиста и водителя иномарки. Байкер скончался на месте. Шокирующие кадры аварии попали в сеть.

В сети появилось видео смертельной аварии с участием мотоциклиста и водителя иномарки.



ДТП произошло ночью 7 сентября в Казани на улице Николая Ершова. В результате столкновения мотоцикла, двигавшегося с бешеной скоростью, и автомобиля "Хендай Солярис" погиб байкер. Лицо погибшего было сильно обезображено.



Судя по кадрам, мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. О травмах водителя не сообщается.



По данному факту проводятся проверочно-следственные мероприятия.



Видео: YouTube/БИЗНЕС Online | Новости Казани и Татарстана