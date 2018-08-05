Появилось видео с полумарафона "Северная столица"

Утром 5 августа в Петербурге прошел полумарафон "Северная столица".
Участникам забега предстояло преодолеть расстояние в 10 км. Маршрут проходил в один круг по историческому центру города на Неве, он охватывал такие достопримечательности как Казанский собор, Петропавловская крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.
Забег стартовал с Дворцовой площади, там же спортсмены и финишировали. На кадрах запечатлено самое начало забега: участники разогреваются, их подбадривает ведущий.