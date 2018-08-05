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Появилось видео с полумарафона "Северная столица"

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Утром 5 августа в Петербурге прошел полумарафон "Северная столица". Участники пробежали 10 километров и успели насладиться городом на Неве.

Утром 5 августа в Петербурге прошел полумарафон "Северная столица". 

Участникам забега предстояло преодолеть расстояние в 10 км. Маршрут проходил в один круг по историческому центру города на Неве, он охватывал такие достопримечательности как Казанский собор, Петропавловская крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. 

Забег стартовал с Дворцовой площади, там же спортсмены и финишировали. На кадрах запечатлено самое начало забега: участники разогреваются, их подбадривает ведущий. 

Теги: новости петербурга , новости спб , появилось видео с полумарафона северная столица
Категории: Новости СПб Картина дня

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