Появилось видео с полумарафона "Северная столица"

Утром 5 августа в Петербурге прошел полумарафон "Северная столица". Участники пробежали 10 километров и успели насладиться городом на Неве.

Утром 5 августа в Петербурге прошел полумарафон "Северная столица".

Участникам забега предстояло преодолеть расстояние в 10 км. Маршрут проходил в один круг по историческому центру города на Неве, он охватывал такие достопримечательности как Казанский собор, Петропавловская крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.

Забег стартовал с Дворцовой площади, там же спортсмены и финишировали. На кадрах запечатлено самое начало забега: участники разогреваются, их подбадривает ведущий.