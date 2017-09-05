В сети появилось видео с места падения башенного крана в Москве. Инцидент произошел 5 сентября в подмосковных Химках на улице Молодежная около дома 74.
На кадрах видно, как на месте происшествия работают спасатели и реанимация.
По данным СМИ, в результате падения крана погиб один человек.
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Сегодня, 19:11
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Появилось видео с места падения крана в Химках
Во вторник, 5 сентября в Москве рухнул башенный кран. Сообщается, что в результате ЧП погиб человек.
В сети появилось видео с места падения башенного крана в Москве. Инцидент произошел 5 сентября в подмосковных Химках на улице Молодежная около дома 74.