Появилось видео ограбления ювелирного магазина в Красноярске

В Красноярске полицией были задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного магазина

В Красноярске 25 октября сотрудники уголовного розыска при помощи Росгвардии задержали подозреваемых в разбойном ограблении ювелирного магазина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствием установлено, что группа мужчин напала на ювелирный магазин, который находится в одном из торговых центров города. После того, как они разбили витрины и украли драгоценности, они скрылись на ВАЗе.

При плане "Перехват", подозреваемых задержали на выезде из города. В машине обнаружили и похищенные украшения.

МУ МВД России возбудило уголовное дело по ст. 2 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Меру пресечения в виде заключения под стражу суд выбрал для четырех мужчин в возрасте от 25 до 31. Отмечается, что двое из них были ранее судимы.

Видео: ГУ МВД по Красноярску