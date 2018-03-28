Появилось видео задержания участников сайентологической организации в Петербурге

В Петербурге в процессе обысков помещений сайентологической организации задержаны пять участников сообщества.

У петербургских сайентологам проводятся обыски следователями и оперативниками регионального УФСБ. Мероприятие проводится в связи с уголовным делом об экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Утром 28 марта в офисе на улице Бабушкина, 3, ведутся обыски. Мероприятия проходит по уголовному делу об организации экстремистского сообщества, возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства и незаконной предпринимательской деятельности.

В результате обысков сайентологической организации задержаны пять человек. Обвинение получили духовный лидер Иван Мацицкий, исполнительный директор Галина Шуринова, главный бухгалтер сообщества Сахиб Алиев, начальник службы безопасности Анастасия Терентьева и ее зам Констанция Есаулкова.

Видео: пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.