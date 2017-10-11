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Появилось видео спасения женщины, упавшей на пути станции метро "Невский проспект"

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Петербурженку, упавшую на рельсы удалось спасти за 3 минуты.

В Петербурге спасли женщину, которая случайно упала на рельсы на станции метро "Невский проспект". 

Свидетели сообщают, что инцидент случился вечером 11 октября на станции метро "Невский проспект". Как расскказывают очевидцы, было заметно, что женщина находилась в опьянении. Для того, чтобы ее достать на место прибыл сотрудник метрополитена, затем принесли лестницу и специальное оборудование с помощью которого удалось вытащить петербурженку. Отметим, что по громкой связи говорили о том, чтобы никто не подходил близко к месту происшествия. На видеоролике можно увидеть, что люди следовали правилам безопасности и на месте не было паники.

Видео: Piter.tv

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия Картина дня

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