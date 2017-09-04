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Появилось видео драки футбольных фанатов с сотрудниками ОМОН

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В сети появилось видео драки фанатов футбольного клуба "Крылья Советов" с сотрудниками полиции в Оренбурге.

В сети появилось видео, как в Оренбурге сотрудники ОМОН подрались с футбольными фанатами.

В СМИ сообщается, что инцидент произошел вечером 2 сентября после матча первенства ФНЛ против "Оренбурга" на стадионе "Газовик".

По имеющимся данным, болельщики из-за поражения своей команды начали беспорядки, а сотрудники полиции пытались утихомирить буйных фанатов. Но трое из них отказались слушать правоохранителей и нанесли им множественные удары.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Двое болельщиков задержаны.

Видео: ВКонтакте/OFNEWS / Новости Околофутбола

Теги: драка болельщиков и полиции , новости россии , появилось видео
Категории: Новости России

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