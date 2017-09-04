Появилось видео драки футбольных фанатов с сотрудниками ОМОН

В сети появилось видео драки фанатов футбольного клуба "Крылья Советов" с сотрудниками полиции в Оренбурге.

В сети появилось видео, как в Оренбурге сотрудники ОМОН подрались с футбольными фанатами.



В СМИ сообщается, что инцидент произошел вечером 2 сентября после матча первенства ФНЛ против "Оренбурга" на стадионе "Газовик".



По имеющимся данным, болельщики из-за поражения своей команды начали беспорядки, а сотрудники полиции пытались утихомирить буйных фанатов. Но трое из них отказались слушать правоохранителей и нанесли им множественные удары.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Двое болельщиков задержаны.



Видео: ВКонтакте/ OFNEWS / Новости Околофутбола