Появились подробности отравления российских школьников в Грузии

Профильные ведомства Петербурга проконтролируют расследования обстоятельств массового отравления детей и взрослых в Грузии.

Появились подробности о поездке российских подростков в Грузию. Как сообщает "Петербургский дневник", дети отравились еще 13 июля. Именно тогда проявились первые признаки острой кишечной инфекции: тошнота и слабость. Пострадавших госпитализировали в местные больницы, но 25 июля из-за ухудшения школьников перевезли в Петербург. В настоящее время они находятся в педиатрическом университете. Остальные члены туристической группы вернулись в Северную столицу 27 числа. В общей сложности пострадало пятеро детей и три взрослых гражданина. Одна из школьников поступила в состоянии крайней степени тяжести. Доктора смогли улучшить ситуацию.

Медики выяснили, что за границей дети употребляли кисломолочные продукты, мясо и салаты.Однако, наибольшие опасения специалистов вызывают нарушения правил личной гигиены в условиях перебоев водоснабжающей системы страны. Также пациенты регулярно пили некипяченную воды из фонтанов.

К расследованию причин массового отравления подключится Комитет по образованию. Сейчас проблема находится на рассмотрении в управлении Роспотребнадзора.

Фото: Piter.tv