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Проезжую часть на улице Бутлерова затопило из-за прорыва трубы

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В данный момент специалисты занимаются локализацией утечки и отводом воды с дороги.

В пятницу, 16 августа, в 12:56 на горячую линию "Водоканала" поступила жалоба о вытекании холодной воды на проезжую часть по адресу: улица Бутлерова, дом 9.

В 13:25 на место прибыли ремонтные бригады. В данный момент специалисты занимаются локализацией утечки и отводом воды с дороги.

Как сообщили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", в настоящее время перекрыто движение по нечетной стороне улицы Бутлерова (участок от дома №9 в направлении улицы Верности).

Ранее мы сообщили о том, что 

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Теги: прорыв трубы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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