Проезжую часть на улице Бутлерова затопило из-за прорыва трубы

В пятницу, 16 августа, в 12:56 на горячую линию "Водоканала" поступила жалоба о вытекании холодной воды на проезжую часть по адресу: улица Бутлерова, дом 9.
В 13:25 на место прибыли ремонтные бригады. В данный момент специалисты занимаются локализацией утечки и отводом воды с дороги.
Как сообщили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", в настоящее время перекрыто движение по нечетной стороне улицы Бутлерова (участок от дома №9 в направлении улицы Верности).
Ранее мы сообщили о том, что
Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все