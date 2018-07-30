Потомок Миклухо-Маклая посетил Пушкинский дом ради выставки в честь именитого предка

Гость остался доволен сохранением наследия знаменитого родственника.

В Петербург прибыл потомок знаменитого деятеля науки Миклухо-Маклая. Родственник ученого посетил с визитом Пушкинский дом. В музее открылась выставка, посвященная его предку. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Отметим, что мужчина является полной тезкой исследователя. Долгое время родители не хотели ему говорить, что он является продолжателем рода великого человека, чтобы это знание не "давило" на психику ребенка.

Петербургская сторона встретила гостя с радушием. Специально для него сотрудники сшили костюм, который подчеркивает сходство почившего ученого и его правнука. Дизайнеры работали над его созданием более полутора месяцев.

Напомним, что несмотря на экономическое образование, Миклухо-Маклай посвятил свою жизнь работе в фонде сохранения этнокультурного наследия. Это решение путешественник принял после экспедиции в Новую Гвинею. В ближайшее время откроется около 20 экспозиций по результатам проведенных им исследований.

Фото: из личного архива Н. Миклухо-Маклая