Пострадавшая в ДТП на Ленинском проспекте женщина скончалась в больнице

Вместе с ней в больнице находилась и её 7-летняя дочь, которая в настоящий момент находится в реанимации.

В среду, 25 августа, стало известно, что пострадавшая в аварии на Ленинском проспекте женщина-пешеход скончалась в больнице. Информацией в социальных сетях поделился её отец.

Вместе с ней в больнице находилась и её 7-летняя дочь, которая в настоящий момент находится в реанимации. У ребенка диагностировали ушибы.

Напомним, 22 августа на перекрестке проспекта Народного Ополчения и Ленинского проспекта врезались два "Форда". От удара один из автомобилей взлетел и ударил находящихся рядом пешеходов и велосипедиста. В результате аварии пострадали три человека.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург